Michael FAUSTINI

De formation technique puis commerciale j'ai une expérience réussie et confirmée depuis 18 ans dans l'industrie mécanique, aéronautique, automobile et métallurgique.

Une bonne connaissance des acteurs industriels, grands comptes et en contact direct avec les décisionnaires BE, achat, production, direction, m'ont permis de tisser un large réseau.

Esprit d'équipe, goût du challenge, homme de terrain.