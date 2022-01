Michael HAVENITH

Réalisateur. Communiquer avec des films innovants et créatifs sur le ton de la comédie (publicité ou institutionnel) et mettre mon savoir-faire de metteur en scène au service des entreprises et de leurs projets. Remettre l'humain au centre de vos films. En outre, pour répondre à une demande de plus en plus croissante, j'ai créé un service ultra réactif de rédaction de voix off/scénarii pour les spots de pub, les films institutionnels et d'entreprise, les documentaires.



www.vimeo.com/michaelhavenith

www.michaelhavenith.be