Michael IURI

Directeur de production chez Saonoise de Tiroirs et Contreplaqué.





Responsable dAtelier Parachèvement et Usinage.



Résumé de mes compétences:



Mise en place du Lean Manufacturing, TPM et adepte du progrès continu.

Robots FANUC : Programmations de trajectoires (TPE B)

Connaissances des techniques de parachèvement (dessablage ; oxycoupage ; arc air ; meulage ; traitement thermique ; soudage à lélectrodes enrobées ; décalaminage ; presse ;).

Management transversal (90 personnes sur 3 équipes).

Applications des méthodologies de Fonderie Acier (conception de pièces et outillages, mise au point et suivi vie série des lignes produits).

Maîtrise des logiciels de CAO et de simulations (mécaniques et solidification) tels que Solidworks, Catia V5, Cosmosworks et Novaflow.



Expériences professionnelles:





Sept09 Aujourdhui CASTMETAL Colombier Colombier Fontaine (25)



Responsable datelier parachèvement

Gestion dun atelier de finition de 90 personnes réparties sur 3 équipes dont :

o Conducteurs dinstallations robotisées FANUC (Oxycoupage)

o Conducteurs dinstallation de dessablage (Grenailleuse suspendue)

o Chalumistes / Arcairistes / Meuleurs travaillant en ilots (Lean manufacturing)

o Soudeurs (électrodes enrobées)

o Conducteurs dinstallation de traitement thermique

o Presseurs

o Contrôleurs (aspect, magnétoscopie, auditeurs qualité,)

Passage dun atelier technologique à un atelier en « LEAN ». Application du Lean manufacturing.

Mise en place de la TPM (5S ; TRS ; Auto maintenance ; ).

Animation de la qualité totale.



Juil06 Sept09

Intégration des Services Techniques (Méthodes Industrielles Produits)

Co-conception des pièces clients afin de garantir la faisabilité de fonderie.

Conception complète denviron 10 outillages de fonderie par an.

Mise au point des nouveaux produits.

Suivi et Optimisation en vie série de 4 lignes produits (Ferroviaire (Alstom,SNCF,Cogifer,), Agricole (Khun, Krone,), Poids lourds (Meiller, RVI) et Robinetterie(ARI, Herl,).

Réalisation du CDC du système daspiration et passage en phase dindustrialisation



Fév06 Juil06

Intégration du Bureau Etude Travaux Neuf (BE/TN)

Etude dindustrialisation dun système de mise en dépression des moules.

Utilisation dun banc dessai prototype pour définir le CDC.



Sept05 Fév06

Projet de Fin détudes

Etude et Amélioration du TRS de la fonderie avec la collaboration dun bureau extérieur « CHOREGE »



2001 - 03 04 PSA Sochaux (25)



Stages détudes

03-04 (6 mois) : Stage de 4°année au sein du service de dimensionnement liaison au sol (LAS). Compréhension de la démarche de dimensionnement à travers différentes lois statistiques (Essais de résistance en fatigue).

01 (2 mois) : Stage industriel dans le service des automaticiens de maintenance, en Mécanique Nord.



Formation:



2002 2005 Université Technologique de Belfort Montbéliard (UTBM) Belfort (90)

Bac+5 : Niveau dingénieur « Génie des Système de Production » option Industrialisation



2000 - 2002 Lycée Jules Viette Montbéliard (25)

Bac+2 : Brevet de technicien sup. en Mécanique et Automatismes Industriels (BTS MAI)



1997 - 2000 Lycée Jules Viette Montbéliard (25)

Baccalauréat STI (Sciences et technologies industrielles) - Option productique



Langue & informatique:



Anglais : Niveau Moyen (600pts au TOEIC).

Maîtrise des logiciels Word, Excel et Power Point.



