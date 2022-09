Michael JOLIVET

Après 15 ans passés dans l'aéronautique navale en tant que technicien de maintenance sur aéronefs, j'ai créé Gazon Concept en mars 2008 et a décidé de changer d'orientation et de nom de celle-ci par Comptoir Nature de Bretagne à Guengat dans le Finistère.

En Juin 2011, je rejoins le groupe Cadiou Industrie en tant qu'opérateur de montage portails et depuis janvier 2015, je suis assistant commercial du secteur Rhône Alpes.

Je suis toujours intéressé pour créer une autre société, l'avenir le dira.



Mes compétences :

Vente