Michael MARCARIAN

Superviser des équipes pluridisciplinaires pour répondre aux besoins des projets, en termes de méthodes et process.

Réaliser les devis, élaborer les coûts de projet, les coûts de production.

Définir et choisir les processus de fabrication.

Constituer les dossiers de fabrication : choix des procédures, rédaction des gammes de fabrication.

Participation à la conception, au choix et à l’implantation d’équipements de production et moyens spécifiques.

Chargé des relations clients, aide à la définition des projets et à la rédaction des cahiers des charges.

Méthodologie, mise en place d’outils de suivi et d’indicateurs.

Maitrise des principaux modes de transformations des matériaux composites ; drapage des préimprégnés, moulage sous vide, autoclave, infusion, RTM light.

Maitrise du logiciel CATIA V5, conception des pièces mécaniques sous Catia V5 base et expert, Modélisation des pièces de forme surfacique GSD.

compétences logiciel CFAO MASTERCAM, conception moules modèles pour pièces composites, usinage 3axes.

Connaissance des principaux fournisseurs de matières premières, d’accessoires, de consommables et d’outillages liés aux matériaux composites.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Production

Conception 3D