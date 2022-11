Michaël NGUEFACK DONFACK

Bonjour!

Je suis NGUEFACK DONFACK Michaë. Titulaire d'un Master en Comptabilité Contrôle Audit, suivi d'une expérience considérable dans ce domaine. A la recherche de nouvelle opportunité en emploi comme en entreprenariat, je suis actuellement Vendeur ambulant des ceintures pour vêtements. Compte tenue des crises et de la complexité des entreprises, je me forme davantage pour répondre de façon objective aux attentes de l'Entité qui souhaiterait de moi.

Merci!



Mes compétences :

Comptabilité, Contrôle et Audit; Fiscalité

Microsoft Office, sage saari, tompro

Formation