Michaël THIBAUD

J'ai une expérience globale au sein des métiers du courrier de mon entreprise La Poste qui fait aujourd'hui ma plus-value.



Parti de missions de production essentiellement tournées vers l'apport de services aux particuliers , j'ai pu acquérir au fur et à mesure de mon parcours une expertise commerciale des professionnels.



Aujourd'hui ma nouvelle mission consiste à réunir le tout: continuer à faire ce que je sais faire déjà (comprendre, identifier,conseiller, vendre et suivre les professionnels); apporter mes compétences commerciales au sein de mes équipes et les développer pour mieux servir encore nos clients; et enfin piloter les résultats de ma zone de marché en menant les actions correctives en accord avec ma direction.



Je me positionne surtout en tant que partenaire local de ma zone et en tant qu'acteur de la diffusion des nouveaux services de proximité pour répondre aux nouveaux enjeux de notre groupe et aux mutations de notre société.



J'aime apprendre de chacun car je suis persuadé que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter quel que soit son positionnement au sein de l'entreprise.



Les bonnes idées sont souvent là où on ne les attend pas et il faut savoir les valoriser en même temps que leurs initiateurs pour stimuler les compétences et les parcours professionnels.



La synergie est au cœur de mes préoccupations car c'est seulement ensemble que l'on peut réussir.



Mes compétences :

VENTE PAR TELEPHONE MULTIPRODUITS B2B

RELATION CLIENT

TALENTIS PLUS

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

ANIMATION COMMERCIALE

ESPRIT D'EQUIPE

RECHERCHE DU RESULTAT ET DE LA PERFORMANCE

ORIENTATION CLIENT

SOUCI DE LA PRECISION ET DE LA RIGUEUR