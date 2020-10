Michaël VAN DER PUTTEN

"Consultant Management/Auditeur, Référent Orpi Outre-mer et formateur senior, groupe informatique et animation du réseau au sein du siège national et Dom-Tom du réseau ORPI France/SOCORPI. Intervention sur la France et l'Outre-Mer pour la direction du réseau Orpi depuis plus de 12 ans (24 ans dans le secteur de l'immobilier en réseau (franchise et coopérative).



Accompagnement des dirigeants dans la résolution de problèmes d’organisation (finances, informatique, production du C.A, qualité, ressources humaines, etc).



Ma mission de conseil au sein d'Orpi France se divise en quatre étapes :



- Recueil et analyse de données.



- Recommandations et apport de méthodologies.



- Formations



- Mise en place et suivi des préconisations.



Spécialisés dans l’amélioration des performances des entreprises du réseau et du développement des structures. Développement de compétences des équipes commerciales, Diagnostic d'organisation, du management traditionnel au management par objectifs. Audit et rédaction des préconisations, formations des managers et des équipes et groupe de Travail Informatique sur l'outil réseau ainsi que sur la refonte des formations et des outils pédagogiques en collaboration avec les équipes du Groupe Bernard Julhiet .



Depuis janvier 2016, accompagnement spécifique des gérants des agences du réseau dans le cadre d'un suivi personnalisé.



Très attentif aux échanges et aux opportunités.

Un grand intérêt pour les Dom-Tom .



N'hésitez pas à me contacter par téléphone.



M Van Der Putten

O678011888 pro

0630298878 perso

michael.vanderputten@orange.fr

https://fr.linkedin.com/in/michael-van-der-putten-580b31119



Mes compétences :

réseau immobilier

Management

Coaching

Diplomatie

Accompagnement de dirigeants

Auditeur

Préconisations et suivi

Immobilier

Formateur

Analyse transactionnelle

Marketing

Consultant

Audit