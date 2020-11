Michel AHONDO

Avec un parcours atypique et étant tout fraîchement retraité du monde sportif.

Avec plus de 10 ans d'experiences, j’ai pu occuper différents postes au contact de la clientèle dans le domaine banque et assurance, tout en alliant ma carrière de basketteur de haut niveau

Et mon objectif a toujours été de répondre au mieux à leurs satisfactions

Et également à l'atteinte des projets de développement et des objectifs de l'entreprise

De ce fait je souhaite m'épanouir et m’investir au prêt d'une entreprise comme la vôtre ou mes compétences initiales seront de mises

Merci par avance de vos retour et de vos conseils



Mes compétences :

Audit

Loans Documentation

Clerical Support

Wealth Management

gestion planning

Bookkeeping

Capital Markets

Commercial Banking

Retail Banking

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft Word