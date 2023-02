Michel-Ange LLORENS

Après avoir contribuer au développement ou à la création d'agence dans les domaines de l'ingénierie Industrielle (Services aux entreprises pour développement de systèmes complexes , conception de sous-ensembles à base d'électronique, de mécanique et d'informatique industrielle).

J'ai été chargé du développement commercial et de la mise en place d'activités de services ou d'équipes projets pour le compte de sociétés d'ingénierie du Sud de la France.

J'ai recruté des profils techniques (Ingénieurs et Techniciens) capable d'intervenir dans les domaines de la conception et du dimensionnement d'unités industrielles, les secteurs concernés sont la pétrochimie, l'énergie, la défense, l'aéronautique, le traitement d'eau, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, les laboratoires et la chimie fine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Logistique

OPC

Systèmes complexes