Michel ASSIÉ

Je mène à bien la réalisation de projets d'ingénierie, suivi de travaux, réalisation de services) pour des aménagements et des infrastructures (routes, ports, voies ferrées, aéroports,...) avec de forts enjeux environnementaux (entre autres points : ressources en eau, pollutions, déchets, sols pollués, management environnemental, développement durable).



J'ai été plus de 25 ans dans le domaine de l'ingénierie privée pour la clientèle est publique (collectivités, institutionnels) et privée (des PME aux grands comptes).



Aujourd'hui j'assure, pour un Maître d'Ouvrage Public, le déploiement de ses projets en matière d'énergie (réseaux de chaleur, exploitation, gestion directe et déléguée, mise en oeuvre de délégation de service public parmi des opérateurs majeurs du secteur).



Ce fort retour d'expérience managériale (directions d'agence et direction régionale) avec des équipes pluritechniques (ICG-IFG), technique (ingénieur) et biculturelle (franco-américain, né aux USA).



Réalisation de missions à l'étranger (Asie, Afrique, Amérique).



Mes compétences :

Energie

Environnement

Infrastructures

Ingénierie

International

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

PME

Supervision

Conseil