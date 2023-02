Michel AUGUET

Ancien Bâtonnier de l'Ordre.



Co-fondateur d'ACG Avocats + Associés avec Me Gérard CHEMLA, nos cabinets sont implantés en région Champagne-Ardenne (Reims, Châlons-en-Champagne, Troyes, Sainte-Ménehould, Vitry-le-François, Épernay) et Paris.



Ayant enseigné le DROIT COMMERCIAL, je me suis tout naturellement spécialisé dans ce domaine tant en conseil qu'en contentieux. J'ai notamment développé une activité importante dans le secteur des Baux commerciaux :

- Rédaction des baux.

- Locaux individuels et centres commerciaux.

- Assistance en matière de renouvellement et de cession des baux

- Contentieux de la fixation du loyer devant la Commission de Conciliation des Baux Commerciaux et le Juge des

Loyers Commerciaux

- Contentieux de la résiliation et de l'éviction



Mais aussi celui des ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ :

- Procédure de sauvegarde, d'alerte, de règlement amiable

- Assistance du débiteur dans la procédure de déclaration de cessation des paiements

- Représentation du débiteur et des créanciers devant les Juridictions consulaires

- Gestion des contentieux liés aux procédures collectives



Spécialisé également en DROIT RURAL, je conseille les entreprises agricoles et viti-vinicoles en matière de :

- Baux ruraux

- Rédaction de baux

- Congés

- Contentieux de la reprise

- Structures d'exploitation

- Autorisation d'exploiter

- Préemption

- Salaire différé

- Étiquetage

- etc.



Autres activités significatives en :



DROIT DE L'IMMOBILIER

(Professionnel Qualifié et mandataire en transactions immobilières)

- Conseil en cession et acquisition d'immeubles

- Audit de la situation de l'immeuble

- Rédaction des contrats

- Création de société civile immobilière

- Gestion de l'immeuble

- Rédaction et contentieux des baux professionnels et d'habitation

- Contentieux de la propriété

- etc.



DROIT PATRIMONIAL

- Succession, libéralité

- divorce, séparation

- liquidation de communauté

- Sortie de l'indivision



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit commercial

Droit immobilier

Droit rural

Saisies et voies d'exécution

Succession et liquidation de communauté

Mandataire immobilier

Contentieux

Droit du patrimoine

Recouvrement

Baux commerciaux