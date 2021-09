Michel CASTELIN - GUEVEL

La radio de marque

Un programme musical approprié, motive et anime vos vendeurs, renforce et différencie votre marque, séduit vos clients et génère des ventes.



Votre radio d’enseigne

Vos clients vont adorer faire leurs emplettes dans vos magasins.



Notre priorité, renforcer votre marque, séduire vos clients, animer vos points de vente, motiver vos vendeurs, et augmenter le panier client.



Une musique d'ambiance pour votre commerce

Vos clients sont Importants , et parce qu'avant tout la musique doit susciter du plaisir, nous avons décidé de proposer des milliers de disques et de styles de musique différents à vos clients



Cette très grande qualité musicale permet de fideliser votre clientèle et animer vos points de vente sans diffuser la Pub de vos concurrents.





La musique est donc un outil de marque puissant.



Nous sonorisons par un programme 100 % sur mesure les Espaces commerciaux, les Points de vente,

Les Franchises, les Hôtels, Restaurants et tous les espaces Publics.

J'en profite pour remercier mes clients qui me font confiance, pour certains depuis mes débuts sur les radios FM.









Quelques références : les 270 magasins Maisons Du Monde, les 94 points de vente Cash Converters Europe (leader mondial de l’achat-vente aux particuliers), les Salons de coiffure Kraemer ... JYSK , Le Conforama Allemand .. Vinomania, la Marque Madbugs .Self Tissus et la Programmation Musicale des Clients de Numerizik ...





Autres services sonores proposés par STREAMTEAM-France



Identité sonore, Design Sonore réalisation Audio de vos Spots radio et Télé ... Agence communication par L'Audio



mise en place de votre radio d'entreprise : interview des acteurs, chroniques sur l'actualité et la vie de la société, ses produits et services...





ECOUTEZ des DEMOS sur : www.streamteam-france.com



LACTALIS

Nestlé Galbani

paysan Breton

Salaun Holidays

EDF GDF

France Telecom

Prysmian / Pirelli ... etc



La Radio d'Entreprise



Le media Audio reste le meilleur media de proximité.

Nos Radios d'Entreprise permettent, sous forme de simple journal en Podcast,

d'informer les Salariés, Dirigeants et Cadres, avec des Reportages audio, sur l'évolution de leur entreprise, les différentes relations avec les Partenaires, la diffusion des résultats financiers , et les éventuelles progressions face à la Concurrence.

Vous pouvez expliquer et mettre en valeur , un nouveau produit, une nouvelle organisation, la Politique de vente, accompagner de nouveaux projets.

Nos équipes peuvent aussi retransmettre vos conférences au format audio .

Nous pouvons aussi proposer à vos commerciaux ou itinérants les informations importantes sous forme de Cd audio



