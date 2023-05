Michel DAZA ESPIN

Un goût prononcé pour les contacts.

 Le sens de la relation et de l’encadrement.

 Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure et concevoir

des produits pédagogiques.

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à

dispenser

 Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de

formation, supports de cours, ...

 Accueillir le stagiaire, présenter l'action et les modalités de la formation

(déroulé, contenu, ...)

 Présenter le fonctionnement des équipements et matériels aux stagiaires et

leur enseigner les gestes professionnels

 Peut coordonner une équipe.

 Dispenser des savoirs aux stagiaires

 Corriger les évaluations (exercices, travaux pratiques, examens, ...)

 Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place

les actions correctives

 L’expérience et la connaissance des métiers de l’électrotechnique.