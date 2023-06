Responsable commercial du groupe AMD CONSULTING , regroupant 3 pôles spécialisé dans les métiers de l'ingénierie d'application IT MOE - MOA , BI et infrastructure je recherche activement à développer l'équipe commerciale.

Si vous justifiez, au moins, d une première expérience en SSII et d une connaissance des métiers it ou infrastructure , n hésitez pas à me contacter.

Dans l attente,

Cordialement,

Michel DELOUYA

AMD CONSULTING



Mes compétences :

Relationnel et rapprochement affaires

Vente

Développement commercial

Partenariat affaires