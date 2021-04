Michel GÉRARD

Bonjour à tout(e)s,



Une longue expérience dans le métier automobile conjointement associée à une pratique de + de 40 ans en affaires m'ont permis de développer mes dons de création.

Aujourd'hui, face à un nouveau challenge de vie, je change de chemin pour emprunter une nouvelle route.





Pour faire suite à ce changement de projet de vie, je met en vente un concept-projet de services, inexistant sur le marché et promis à un important développement.

Ce projet est bouclé, finalisé et prêt à démarrer immédiatement; https://www.befr.ebay.be/itm/162934786494?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649



-- Dans la même suite logique, je vend également cet important projet qui intéresse tout particulièrement les sociétés du recyclage des déchets. ce projet d'activité est subsidiable par les fonds structurels de l'Europe notamment le projet HORIZON 2020 et LIFE.

Il a le soutien récent de Marianne Thyssen,

La page support de ce projet > > > #E5millionsemplois http://on.fb.me/1hMpuvG

En cas d'intérêt, merci de me contacter.



Mes compétences :

Export

Financement de projet

Afrique

Business

Ingénierie

Ecriture