Michel GOIRAN

www.michelgoiran.com



Prise de vue en studio avec création de décors et en extérieur en lumière et décors naturels .

Secteur de prédilection mode et publicité.

Conception, création de catalogue de mode, depuis la prise de brief, la direction de création, le casting, le choix des talents, maquilleur, coiffeur, styliste et ce jusque à la retouche finale et le contrôle de fabrication

je maitrise toutes les étapes de la pré et post-production.

Retouche numérique, conception et réalisation de maquette pour la réalisation de catalogue de prêt à porter.

Logiciels maitrisés Photoshop, QuarkXPress, Digital Photo Professional.

Gestion du contrôle de fabrication.



Mes compétences :

Production de catalogue

Chromiste

Graphiste

Photographe Mode Beauté Publicité