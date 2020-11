Michel GRANDJEAN

J’occupe depuis 2008 le poste de Responsable Administratif et Financier d' OPTSYS SAS, filiale de 30 personnes du Groupe NEXTER SYSTEMS (ex-GIAT, industrie de la Défense), dans un contexte de redémarrage de l’activité.



Comme précédemment lors d’une création d’entreprise et d’une restructuration de site, j’ai eu l’opportunité de développer mon savoir-faire et mon savoir-être.



Ces expériences fortes m’ont notamment appris à :



- Seconder la Direction Générale dans le pilotage de la structure et faire respecter les objectifs fixés,

- Organiser un service Administration-Finances et motiver une équipe,

- Impliquer les opérationnels et être l’interface efficace entre la Direction de la Société, le Groupe et le personnel.



Missions dans lesquelles je m'investis avec enthousiasme, autonomie et profit.



Mes compétences :

Administratif

Administration

Création

Création de poste

Finance

Responsable administratif et financier