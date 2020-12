Michel GRISAY

Associé du cabinet Hoffman & Associates



Fondée en 1987, Hoffman & Associates est une des principales sociétés indépendantes dExecutive Search en Belgique. Elle fait partie dun des plus importants réseaux mondiaux dans ce domaine, IIC Partners Executive Search Worldwide, qui compte des bureaux dasn une trentaine de pays. Au-delà de son expertise pointue et multisectorielle dans la recherche de cadres et personnels dirigeants, le cabinet assiste également ses clients dans des services complémentaires comme le Leadership Assessment et lInterim Management.