Michel Heuzé.

PROXIREC, ex RECYPACK-ING, fournisseur d'équipements pour les industries du Recyclage et de la Fabrication d'Emballages en Carton ondulé et en bois.



RECYCLAGE: distribution de la marque UNTHA en France, déjà une référence pour la fiabilité de ses broyeurs tous matériaux, chez les plus grands acteurs du marché.



PACKAGING: des constructeurs Européens en contact direct, des solutions originales et novatrices pour la fabrication des emballages en carton ondulé, et en bois.



ENGICO: Ligne combinée multifonctionnelle, grand format de 3200 mm d'ouverture jusqu'à 6500mm! Technologie innovante et très flexible. Imprimante numérique encre base eau, AQUA 250, qualité d'impression optimale avec maîtrise du transfert du carton.

PARA: Fournisseur de solutions globales de manutention et périphériques, de la sortie onduleuse avec un stockage vertical WIP, aux Prefeeder, empileur décortiqueur et palettiseurs. Solutions sur-mesure et clés en mains.

BIMAC: Constructeur de combiné et mitrailleuse, reconnu depuis longtemps pour la qualité de reconstruction des lignes d'occasion CURIONI,PMT ... propose aujourd'hui des solutions alternatives pour les transformateurs qui souhaitent investir à moindre coût, dans une machine Européenne, performante et flexible, sans aller chercher des solutions exotiques.

SABA Automation: Intégrateur de solutions avec robot, ou sans, propose des solutions de manutention spéciales et de palettisation. Fin de ligne carton, papier hygiénique/tissue, emballages bois etc...

SILMEC: Machines pour la première transformation du bois et la fabrication d'emballages légers en bois. Ligne agrafage, Barquette bois, Machines spéciales, Dérouleuse, tronçonneuse, scie, convoyeur, deck etc...



Notre offre reste EXCLUSIVEMENT composée de constructeurs Européens.



