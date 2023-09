Vivant dans la région de Montréal (Canada), Michel Huot est un langagier avec 43 ans d'expérience en traduction (en > fr) et en correction (fr + en) scientifiques et techniques.



Pionnier du traitement de texte tel-tel, de l'éditique et de l'infographie matricielle et vectorielle, il est propriétaire de Transmutation, entreprise de services linguistiques qu'il a fondée en 1985.