Michel HUREL (MICHEL HUREL)

ACHETEUR APPROVISIONNEUR & RESPONSABLE LOGISTIQUE

Depuis Avril 2020 , MECATLAS (35)



Saisir et enregistrer les commandes clients

Gérer les achats en fonction des affaires et /ou des besoins des chargés d'affaires

Suivre et vérifier les commandes fournisseurs ( AR, BL, certificats)

Développer et animer le réseau des fournisseurs

Sourcer les fournisseurs et négocier ( prix ,délai,quantités) afin de respecter la marge

Assurer l'optimisation des transports et veiller au rangement ordonné des stocks

Apporter des améliorations afin d'optimiser les délais, les coûts et la qualité

Participer à la communication commerciale ( salons et réseau social)





AGENT D'EXPLOITATION ROUTIER - Juillet 2019 à Novembre2019 , YVOIR (35)



Assurer l'optimisation des chargements et les délais de la productivité des tournées

Négocier l'achat et la vente de fret

Enregistrer les commandes . Veiller au respect des régles du transport / Géoloc.





ASSISTANT LOGISTIQUE & ACHAT - Janvier 2019 à Juillet 2019, EBC INTERIM (35)



Assurer l'achat et le suivi du parc automobile

Détecter les biens immobiliers et négocier les contrats de location

Suivi administratif, commercial et gestion des litiges





ASSISTANT COMMERCIAL - Novembre 2018 à Janvier 2019, EXPERTA (35)



Rédiger les devis à partir des plans industriels

Répondre aux appels d'offres

Seconder les techniciens à l'ébavurage et à l'expédition





RESPONSABLE DE MAGASIN CHAUSS EXPO - Janvier 12 à Novembre 18, (22)& (35)



Animer une équipe de 3 vendeurs et impliquer les collaborateurs aux résultats

Recruter et former les équipes à la politique commerciale ( vente assisté, merchandising)

Concevoir et relayer des plans d'action. Développer les compétences individuelles

Gérer l'exploitation courante d'un magasin (gestion administrative et organisationnelle)



Janvier 2012 à Avril 2016 :+ 110 % CA ,+ 6,9% PM , +10% CACF ,+ 4% PA