Michel KAPUSTA

Je suis actuellement Directeur Conseil Expert, Métier & Systèmes d'Information, à Lyon (France) au sein d'une très grande société internationale (CGI) de services en technologies de l'information et en management des affaires. Au cours de ma carrière, jai travaillé pour lindustrie dans de nombreux secteurs et domaines de compétences, au sein déquipes internationales, sur des sujets Métiers et Systèmes dInformation, ce qui fait que je suis capable de communiquer avec des équipes très diverses et de les faire se comprendre et travailler ensemble. Je suis convaincu de lintelligence collective et je suis capable de la faire s'exprimer. Mon profil très polyvalent (Management des Affaires et des Entreprises / Industrie du Futur / Supply Chain / Manufacturing / Systèmes d'Information) me permet maintenant de traiter des sujets transverses à l'organisation des Entreprises et de proposer une vision globale Métier ou SI. Dans mes projets très récents, jai travaillé en tant quArchitecte Global Applicatif ou sur dénormes Schémas Directeurs mais jai toujours gardé des missions très opérationnelles. Parmi mes domaines dexpertise :

Architecture Applicative Métier ou SI pour l'Entreprise et les Usines basée sur le modèle CIM ;

Schémas Directeurs (Objectifs Stratégiques/Enjeux Métier, Analyse de l'Existant, Axes de Progrès, Définition de la Cible, Feuille de Route, Business Case) ;

Supply Chain : Prévision de la Demande, Order Promising, Planification : S&OP, DRP, MRP2 et DDMRP, Optimisation des Stocks, Network Design, Traçabilité Supply Chain de bout en bout ;

Manufacturing : Ordonnancement, Production, Qualité, Maintenance, Logistique interne Usine, Manufacturing Execution Systems (MES), Lean Manufacturing, Juste-A-Temps et flux tirés cadencés/flux synchrones, Gestion des En-Cours ;

Systèmes d'Information : ERP, APS, PLM, MES, WMS, LIMS, SPC, QMS, Data Lakes, Data Mining & Machine Learning, SCADA & Automatismes, MCS, WCS, Edge Computing & IOT.

Industrie du Futur : Blockchain appliquée à la Traçabilité Supply Chain, Data Lakes, Outils avancés d'aide à la décision : Data Science et Machine Learning, Maintenance Prédictive, Instructions de travail avancées (photos, vidéos, vues animées 2D/3D, Réalité Augmentée), Management Visuel Assisté.

Grâce à l'Industrie du Futur, je suis récemment revenu à des sujets (Intelligence Artificielle, Recherche Opérationnelle) de mon début de carrière en R&D.

Un Master en Administration des Affaires et des Entreprises (IAE Lyon) ma permis aussi dacquérir une vision complète du fonctionnement de l'Entreprise.