Michel MONARD

Le Cabinet 2m Consultants est spécialisé dans le Conseil en Ressources Humaines.



RECRUTEMENT :



- Recrutement par approche directe

- Recrutement par annonces

- Recrutement par sourcing, CV-thèques, Web Rack...





ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL DE CADRES :



- Conseil en Organisation et en Recrutement

- Communication inter-personnelle en entreprise





FORMATION ET GPEC :



- Management : "Communication et Leadership"

- Action Commerciale : "Négociation Commerciale"

- Techniques de Recrutement



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en management

Accompagnement individuel

Conseil en organisation

Formation

Formation professionnelle continue