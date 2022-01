Michel MOULET

Compétences



- Diriger une Equipe Commercial etune BU

- Expert du Développement Commercial, de l’International, de la plasturgie et de la sous-traitance Automobile

- Manager à Distance des équipes commerciales et techniques

- Établir des Plans Stratégiques, piloter la Croissance et les Marges

- Gérer la Diversité Culturelle, les Changements et les Challenges

- Concilier les intérêts stratégiques, commerciaux, de développement et de production





Management commercial

Commerce international

Business development

B2B

Industrie