Michel MUGG

Fort d une expérience dans le textile comme directeur commercial & marketing , et maintenant comme agent commercial et conseil en développement marketing, dans le domaine textile , je collabore avec les plus grands circuits de distribution dans le domaine du PAP depuis plus de 30 ans .

La complexité du marché, l'arrivée d'internet ,la crise mondiale, ont obligé tous les acteurs de la distribution Française (voir Mondiale) à réinventer leur Business plan. Il leur faut trouver des solutions adaptées à leur obligation de performance. Nous vivons dans un monde, ou progresser est "plus" qu'une obligation. Aucune position de leadership est acquise de façon permanente. Pour nous commerciaux et Développeurs, en tant qu' indépendants, cela nous a obligé également à nous remettre en question, à changer notre vision du travail et à travailler sur des surfaces de produits considérables en maille et C&T sur le marché du Fast Fashion ( Fournisseur proche) mais aussi du moyen et long terme ( Fournisseur Bangali, Indien,etc ). Cela nous a obligé à nous regrouper ,à travailler en bonne intelligence pour faire fructifier nos synergies ,nos connaissances,nos réseaux et nos produits dans un seul but : Être encore plus fort chez nos clients aujourd'hui, demain et après demain .

Nous avons perdu une forme d' indépendance mais nous avons gagné en force mais également en plaisir de ne plus travailler SEUL !



C'est la raison pour laquelle Je recherche de nouveaux collaborateurs souhaitant se joindre à notre équipe et à nos partenaires, de bénéficier de nos bureaux, show-room et de nos équipes .

Si vous êtes issue de l'univers du textile et de la mode , de près ou de loin, comme chef de produit, commercial(le), styliste et si vous êtes une personne de réseaux nous pouvons avoir des synergies communes et profitables.



Aujourd'hui et sans aucune prétention de notre part, nous avons des partenaires performants en PAP Homme, Femme, Enfant, Accessoires sur le marché du BtoC mais aussi en BtoB dans le domaine du casual, city, urban mais aussi celui du sport avec une marque leader mondiale. Tous sont complémentaires et tous correspondent aux exigences de nos clients et des lois du marché. Nous n'avons aucune prétention d’être "Champion du Monde " mais simplement d’être performant, compétent et perfectible .



Nous recherchons des collaborateurs ayant une philosophie et une vision du Business similaire à la notre, ayant une volonté de se sentir fort, revalorisé et apprécié. Nous ferons le reste !

En toute confidentialité, vous pouvez maintenant nous contacter .



Mes compétences :

Fashion

Asie

Mode

Sourcing

Textile

Chine