Michel. OLLIER (OLLIER)

Approvisionnements - Achats -, Logistique - Adv : France et Export : disponible le 21/06/2021.



En recherche active d'un CDI idéalement, mais ouvert à toute proposition.



Joignable au 06 73 88 79 45



Mes compétences :

EBP Commercial

SAP

Sage

As 400

Transport et logistique

Approvisionnements

Achats

DEB

Dcg

Administration des ventes

Lecture de plan

Gestion de personnel

Inerp

Cegid gestion commerciale

Peoplesoft

Movex

Kanban

Microsoft Word

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

SAP Business One

Navision