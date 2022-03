Michel POULAERT

Je vous propose des conférences show humoristiques mémorables. Dynamisez vos conventions et séminaires !

Plus de 1000 conférences et discours.



Ma promesse : dynamiser et motiver vos collaborateurs avec autant d'énergie, de pertinence que d'humour.

Je soulève les qualités et compétences requises à la performance commerciale, managériale, de plus de plaisir au travail et de la place de la bienveillance au sein de l'entreprise.

Mes domaines d'expertise : l'optimisme, l'audace, le management bienveillant, le changement, la prise de parole en public.



Quelques références de clients satisfaits :

Microsoft, Veolia, UPSA, Leroy Merlin, Areva, Suez, Société Générale, CIC, EDF, La Poste, CER France, Orange Bank, Crédit Agricole, Manpower, Galian, SNCF, Humanis, CHU Lille, Pôle Emploi, Chateauform, Schmidt, UNICEM, Derbigum, CEGID, STVA, Gamm Vert, INSA Toulouse, MIKIT, R.T.B.F., Orkyn, CAPEB, Keyrus, Colombus Consulting, ISCIPA, Nouvelle Donne, Crédit Immobilier de France, Factorielles, Vitaelia, Région Midi-Pyrénées, DCF, BNI, CJD, PMI, CPME,...



Titres de ses conférences 2020 :

- L'Audace de l'Optimisme (voir la conférence en intégralité : https://youtu.be/9hwDh934jh8 )

- Pour Réussir, Osez Échouer ! (Voir la conférence en intégralité : bit.ly/35G8uTK )

- Surprendre pour Mieux Vendre !





Vidéos :

- La chaîne Youtube : bit.ly/2vTvkqp



Conférencier professionnel labellisé par l'Association Française des Conférenciers Professionnels, seul conférencier francophone primé par l'Award britannique FPSA, ambassadeur de la Global Speakers Federation, ses conférences stand-up marquent durablement les esprits. Il est aussi conférencier accrédité et délégué de la Ligue des Optimistes de France.

Fondateur de l'École de Conférenciers Professionnels et co-fondateur de la Journée de l'Audace.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Motivation d'équipe

Optimisation de la performance

Marketing

Marketing internet

Diriger organiser les réunions

Dirigeant entreprise

Gestion du stress

Gestion de projets

Gestion des ressources humaines

Développement personnel

Écriture

Pnl

Relations Humaines

Coach

Accompagnement du changement

Motivation

Psychologie cognitive

Formation