Michel PRIGNAC

Récemment installé à la Réunion après quelques années passées en polynesie française, j'ai commencé ma carrière comme prospecteur-géologue en Guyane Française au courant des années soixante.

La suppression des missions de recherches m'a amené a changer d'orientation et a créer une entreprise de construction en 1979.

Les différents chantiers m'ont conduit a travailler dans de nombreuses régions (Guyane, Guadeloupe, Haiti, Madagascar, Tahiti, Réunion)

Depuis trois ans je me suis plus particulièrement spécialisé dans le conseil en construction et l'expertise en bâtiment.