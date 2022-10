Michel QUÉRÉ

Depuis 30 ans dans l'informatique, dans l'industrie et le transport, sur divers postes d'abord dans une usine à Dunkerque, puis au siège de Pechiney à Paris et à Grenoble dans les directions informatiques du groupe Alcan et ensuite Rio Tinto. Et enfin comme Directeur informatique dans deux groupes Charles André et Winoa.

Solide expérience en implémentation et management de services partagés dans les technologies de linformation, au sein dimportantes entreprises internationales.

Très orienté résultats et excellence opérationnelle.

Conduite de plans opérationnels, de projets majeurs et dinitiatives de la planification à la production de gains significatifs pour les affaires.

Conduite de projet d'intégration, d'innovation, de transformation numérique.

Définition dune stratégie et animation dune vision claire, instaurant un fort esprit déquipe et un environnement dexcellence.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Gestion de contrats

Gestion financière

Outsourcing

Management

SAP

ITIL

Maintenance applicative

Développement applicatif

Gestion des services informatiques

Centre d'appel