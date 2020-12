Michel THEIS

Rigoureux dans le domaine de la surveillance des équipements électro-nucléaires, j'ai démarré ma carrière par l'aménagement des tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom (57) puis Chooz 2 et Civaux 2. Après un passage de 6 ans au GrtGAZ CEOS de Compiègne comme inspecteur usines des équipements sous pression, j'ai repris le chemin de la maintenance nucléaire en réalisant 4 opérations RGV (remplacement des générateurs de vapeur) sur le parc 900 MW en France. De 2008 à 2012, j'ai eu la chance de construire le premier CCG Cycle Combiné Gaz de Blénod les Pont à Mousson pour le Centre d'Ingénierie Thermique de la DPIT. Aujourd'hui, je suis Chef des lots mécaniques et génie civil du projet Q600 230 000 heures du Havre 4.



Mes compétences :

Aménagement d'unité de production électrique CCG

CND

Métallurgie du soudage

Réglementation DESP

Directive Machines

Directive ATEX

Management de projet

Coordination de travaux