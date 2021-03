Je suis à la recherche d'un poste de concepteur développeur informatique sous Java en Ile-de-France, et plus particulièrement en petite couronne à partir de mi-mars 2021. Dans le cadre du développement de votre entreprise, je serai capable de participer aux différentes étapes de développement dapplications informatiques sous Java JEE telles que lanalyse de spécifications, lélaboration de solutions techniques, lorganisation des tests et la maintenance corrective et évolutive.