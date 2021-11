Agent commercial RE/MAX Audra Immobilier - Dijon / Beaune / Chalon-sur-Saône



« MA MISSION »

- ESTIMER VOTRE BIEN AU JUSTE PRIX

- DONNER UNE VISIBILITÉ OPTIMALE A VOTRE BIEN

- VOUS OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



Bonjour, Je suis Michel VUCHOT, agent commercial en transaction immobilière avec un parcours atypique, éclairagiste agenceur de métier et gérant dune société de décoration pour laquelle j'ai pratiqué le Home Staging. L'immobilier c'est une passion, j'ai donc rejoint l'équipe de l'Agence RE/MAX Audra Immobilier à DIJON pour son professionnalisme et sa couverture Nationale.



Vendre, Acheter, Investir c'est une question de confiance, je suis à vos côtés pour vous conseiller, vous accompagner et vous permettre de prendre la meilleure décision concernant votre projet immobilier.



« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »

Antoine de Saint-Exupéry



