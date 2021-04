Michele CARLIER

Bienvenu(e) !



Une première expérience d'entrepreneur avec "Assistance Bureau 31" et 4 ans plus tard un nouveau projet voit le jour avec Pro-Script, agence professionnelle de retranscription des réunions (Conférences, débats, Conseil d'administration, IRP - Secteur Public et privé).



Déjà quelques belles références en local avec Auchan, Euralis, Véolia, Service de l'Armée, etc...



Vous pouvez consulter nos offres directement sur notre site internet, ou tout simplement nous contacter pour étudier votre projet.

A très bientôt.



Michèle

06 61 72 77 36

http://www.pro-script.fr



Mes compétences :

Marketing

Communication

Commercial

Entrepreneur

Agence de retranscription

Direction de projet