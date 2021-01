Michèle DELBEY

Le dénominateur commun de mes formations successives: les Arts visuels (Arts Appliqués dans un premier temps puis Arts Plastiques).

Mon secteur d'activité actuel: l'Enseignement.

Je possède des compétences pédagogiques ayant eu ,dans un premier temps,une formation en Ecole Normale (ce qui a précédé les IUFM) puis une formation universitaire ayant abouti à l'obtention d'un CAPES d'Arts Plastiques.

En parallèle à ma formation pédagogique au sein de l'Ecole Normale, j'ai suivi une formation universitaire qui m'a permis l'obtention d'un DEUG Arts Plastiques.

Je suis restée 2 années dans le "corps" des institutrices, le temps d'obtenir une licence d'Arts Plastiques puis le CAPES de cette même discipline.

Faute de poste disponible en collège, j'ai d'abord enseigné le dessin d'Art Appliqué en Lycée professionnel.

Cette expérience m'a beaucoup intéressée d'autant qu'avant ma formation de normalienne, j'ai préparé le concours d'entrée à l'ENSET, option Arts Appliqués au sein de l'ESAAT à Roubaix. Cette formation m'a permis d'acquérir des bases solides dans les domaines de l'architecture ,du dessin , de la peinture et du modelage.



J'enseigne les Arts Plastiques en Collège depuis 1994.

Pendant 10 ans j'ai assumé une mission au sein du service pédagogique du Musée d'Arras.Cette mission m'a permis d'acquérir une très bonne connaissance du patrimoine culturel de ma ville.



Dans le domaine des Arts appliqués,la communication visuelle m'intéresse particulièrement: le marketing, la création graphique (identité visuelle, logotypes...). Je me suis familiarisée avec certains logiciels comme Photoshop ou Dreamweaver. Je compte bien parfaire ma formation à ce niveau et découvrir d'autres outils tels que Illustrator ou Indesign, incontournables en ce qui concerne la création graphique.



Dans le domaine des Arts plastiques, j'apprécie beaucoup le contact avec les Musées, l'exploitation pédagogique des oeuvres en particulier.Dans le cadre de ma mission aux Musée des Beaux-Arts d'Arras, j'ai déjà contribué à l'élaboration de nombreux dossiers pédagogiques concernant les expositions temporaires.



Je possède également des compétences au niveau de la communication écrite (rédaction d'articles, de courriers...)et de la communication orale (exposés,animation d'un groupe d'adultes, ...)qui me permettraient de m'adapter facilement aux métiers de la communication.

J'ai acquis une bonne maîtrise des outils bureautiques tels que Word ou encore Excel.Je possède des qualités d'organisation, de rigueur, de persévérance, de tenacité.L'esprit d'analyse ainsi que l'esprit de synthèse font également partie de mes atoûts.

Mes formations successives m'ont permis d'acquérir les compétences pour exercer certains métiers...ICONOGRAPHE, GRAPHISTE/MAQUETTISTE , CONCEPTEUR-REDACTEUR , CHARGEE DE PROJET , CHARGEE DE COMMUNICATION avec une prédilection pour les projets à dimension artistique.



Mes compétences :

Pédagogie

Publicité

Écriture

Communication

Art

Graphisme

Identité visuelle

Enseignement

Médiation