Michele HADDAD

Project Leader expérimentée, je maintiens le cap sur les résultats et la valeur client, les délais et le respect du budget. Je cadre et structure les projets pour optimiser le travail de fond avec agilité tout en responsabilisant et motivant les équipes. La communication avec les parties prenantes et l’alignement avec les critères de performance de l’entreprise sont centrales dans mon approche, de même que la gestion du changement, facteur critique de réussite. L’expérience m’a appris que les problèmes les plus complexes peuvent trouver solution dans la collaboration et l’innovation.

COMPETENCES GESTION DE PROJET

Cadrer et structurer

•finalité stratégique, « business case », valeur client et opérationnelle

•périmètre, délai, budget, contraintes, risques

•accompagnement du changement et plan de communication

•démarche, facteurs critiques de succès, planification, équipe, objectifs et moyens

•outils et processus de gestion de projet (project office), charte de projet

Animer et gérer

•coordination et suivi, collaboration, motivation, coaching

• coordination avec projets liés

•suivre les résultats « business », le budget, gérer les demandes de changement, résoudre les problèmes

•rendre compte au comité de pilotage

•évaluer le projet, transmettre la connaissance, préparer les projets suivants



Gestion du changement

•nature du changement, niveau de complexité, niveau d’adhésion requis

•parties prenantes, implication, expérience, contribution nécessaire

•planifier les actions d’adhésion, de co-construction; d’apprentissage, d'exécution

•entretiens, réunions, workshops, forums, négociation, ajuster le projet selon les contraintes et décisions

•formation, coaching, retours d’expérience, soutien opérationnel

Autres

•besoins stratégiques, indicateurs de performance, conception/optimisation de processus et outils, animation d’ateliers

•business development, account management, value propositions, program management

•digital communication

•MS Project, Smartsheet, MS office



