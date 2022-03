Michèle VERMILLIERE

Site: psy-a-nice.com



RÉALISATION DE BILANS DE COMPÉTENCES





Accompagnement managérial en société, Coach, Consultante et Formatrice pour des dirigeants et cadres d'entreprises de toute taille et tout secteur d'activité;.



Experience managériale et pédagogique de plus de 20 ans dans les multinationales, les écoles supérieures de commerce et d'ingénieurs, le CNFPT, les universités.



Suivi des risques psychosociaux en entreprise (RPS); bilans de compétences FONGECIF.



Associée depuis des années à des réseaux de partenaires tels que le rotary ou le lion's club.

Exercice en libéral au sein d'un cabinet.



ACTIONS:



-ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ou D'ÉQUIPE

-CONSEIL EN MANAGEMENT et en GESTION

-BILANS DE COMPÉTENCES (ACCRÉDITÉE FONGECIF)

-ÉVALUATIONS

(Feed-back 360°, profil de personnalité, PAPI, MBTI et tests d'intérêts)

-MISSIONS OPÉRATIONNELLES en tant que collaboratrice externe

DIAGNOSTIC et GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

(audit social, managérial, gestion du stress au travail..)

-FORMATIONS sur mesure:

MANAGEMENT,INTERCULTUREL, COMMUNICATION et EFFICACITÉ PERSONNELLE.





International: 5 années passées en Allemagne.



D.E.S.S. en Psychologie Sociale et Clinique.



Numéro d'agrément de l'état: n°93 06 06 36006.



Mes compétences :

Conseil

Audit

Coach

Résolution de problèmes

Motivation

Accompagnement

Développement personnel

Consultant

Coaching

Communication

Gestion des émotions

Risques psycho sociaux

Bilans de compétences