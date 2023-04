Michelle SESS

Salut à tous , je suis Mme Sess Michelle , présidente d'une structure de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse dénommée Le Réseau des Jeunes et Juniors Entrepreneurs de Côte-d'Ivoire( REJ-CI). Notre mission est d'initier et former les jeunes ( élèves , étudiants...) à l'entrepreneuriat en leur inculquant l'esprit d'entreprendre par le moyen des Clubs d'Entrepreneurs Etudiants que nous implantons dans les lyceés, universités et grandes écoles.

Avant de créer ma propre structure , j'étais membre de junior achievement (une structure de promotion de l'entrepreneuriat scolaire) dans mon lycée ( Lycée Technique d'Abidjan) en 2003.

Notre pays se trouve en ce moment dans une impasse, la crise socio-politique a engendrée une autre crise de l'emploi: il y a de plus en plus de diplômés sans emploi donc un très grand nombre de chômeurs; et le problème , c'est que ces jeunes ne pensent pas à créer leur propre emploi ,ils attendent toujours la fonction publique. J'ai donc créer le Réseau des Jeunes et Junior Entrepreneurs pour corriger un temps soit peu ce problème.

Pour nous, l'initiation et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat au sein des clubs d'entrepreneurs étudiants (CEE) des lycées , universités et grandes écoles visait à préparer ces jeunes à prendre leur destin en main et à préparer leur avenir professionnel dès maintenant.

Nous voulons faire des jeunes ivoiriens à la fois des étudiants et des entrepreneurs.

Nos différents partenaires que nous remercions dans ce noble combat sont: l'ACEE du Quebec; l'ACEE du Burkina-Faso, l'ACEE de la Côte-d'Ivoire, et l'Association des Clubs d'Entrepreneurs Etudiants de la Francophonie basé au CANADA.



