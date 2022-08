Mickael AMORIM (AMORIM )

8 ans dans le domaine de la maçonnerie obtention du cap et bep





Bcs France ( pendant 3 ans ) :

Vente au particulier dans lamélioration dhabitat isolation , pompes à chaleur , traitement toiture .





Maisonsur ouest ( pendant 2 ans )

Responsables commerciale vente au particulier dans le domaine de la rénovation vente ONE Shot , accompagner et animer une équipe







ECS ( pendant 4 ans )

Directeur agences dans le domaine de la rénovation au particulier , développer une agence , Federer une équipe , laccompagner , développer le chiffre dune agence , manager





AREA ( maintenant )

Directeur région rénovation bâtiment

Diriger les régions ouest dans leur développement , innover sur les différentes techniques de ventes , suivre les directeur commercial dans leurs recrutement