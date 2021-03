Mickael BELLOUARD

Après 10 années passées dans l'industrie au sein de services maintenance et de bureaux d'études de grands groupes, puis de plus petites structures à forte croissance, j'ai pu acquérir une vision globale du fonctionnement d'une entreprise ainsi que le cycle de vie d'un produit, de sa conception à son recyclage en passant par sa commercialisation et sa fabrication. De nature visionnaire, la synergie de mes connaissances, et mes expériences font de moi une personne qui trouvera solutions à vos problèmes.



J'ai eu l'opportunité de toucher à de nombreux domaines variés :

-chaudronnerie

-hydraulique fluide et vapeur

-usinage - pneumatique

-électro-mécanique industrielle et automobile

-mise au point de process

-étude et optimisation de flux

-mise en place d'une GMAO

-traitement de l'eau

- études ergonomique de postes de travail (most, smed)

-automatisme

-traitement de boues d'épuration et de fumées d'incineration

-électricité

-génie civil

-rénovation de bâtiments anciens

-hygiène et sécurité

-conception de machines spéciales en 2d et 3d

-implantations machines sur ligne

-gestion de projets



Ma motivation et ma curiosité m'ont permis d'acquérir de très bonnes notions dans tous ces domaines.



Doté d'un bon relationnel, et d'une bonne force de vente, je suis capable d'amener les bons arguments au moment propice.



Je recherche un nouveau challenge avec à la clé un cdi... je suis tenté par des postes de chargé d'affaires c'est dans ce domaine ou je pourrais faire ainsi profiter mon entreprise de mes qualités par un très fort engagement.

mickaelbellouard@Yahoo.fr



Mes compétences :

Mécanique

Électromécanique

Dessinateur projeteur

Solidedge

Hydraulique

Gestion de projet

Soudure fibre optique

Chronometrage

Ergonomie des postes de travail

Traitement de l'eau

Lean manufacturing

Soudure arc et semi auto

Pneumatique

Polyvalence

Ajusteur

Usinage

Soudure

Traitement des fumees

Moteur a explosion 2 temps 4 temps

Metteur au point

Régleur

Coordination de chantier

Vapeur

Bruleurs

Marketing

Chargé d'affaires

Conception

Chiffrage

SolidWorks

Achats techniques

Anglais technique