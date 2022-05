Mickael CAPRA

Agé de 28ans, je suis à la recherche d'un emploi en infographie 3D.

Je suis titulaire d'un BTS Conception et produit industriel et d'un diplôme universitaire Infographie 3D.

Passionné d'histoire et d'archéologie j'aimerai pouvoir allié ma passion et mon métier.

Cependant je suis aussi intéressé pour travailler dans l'univers de la 3D en général.

Je suis prêt à faire un stage si nécessaire.



Mes compétences :

NDo2

Zbrush, Sculptris, Maya

SolidWorks

Photoshop, Corel Painter Essentials, Artweaver

UDK, DAZ Studio 4