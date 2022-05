Mickael CARLOT

Après avoir travaillé plusieurs mois en bureau d'étude électricité (ElITHIS) à Dijon, je me suis dirigé vers un poste de superviseur électricité chez CERIC AUTOMATION, ce qui m'a permis de gérer plusieurs chantiers dans différents pays (Hongrie, Allemagne, France, Algérie et Maroc). Depuis mon départ de cette société, Ineo Infracom (Dijon) m'a recruté comme CONDUCTEUR DE TRAVAUX pour le secteur Télévision, Contrôle d'accès et vidéo protection, je supervise la partie travaux et maintenance avec des équipe INEO ou de sous traitants.



Mes compétences :

Conduite de chantier

Gestion de projet

Management