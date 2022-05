Mickael CARTIGNY

Installateur électrique de formation et par passion, je travaille essentiellement sur des installations haut de gamme, comme par exemple dans mon emploi actuel, des chalets de luxe, ce qui demande beaucoup de dextérité et d'imagination. Je travail surtout avec des technologies actuelles, comme la LED, la domotique, les câbles chauffants, etc.

L'emploi que j'occupai dans la Société Chaudesaigues en région parisienne, était à peu près équivalent, à une échelle différente, car il s'agissait de stands de parfumerie, de la création à l'installation, aussi bien en France qu'à l'étranger. Mes principaux atouts sont la finesse, ainsi que la qualité de réalisation.



Mes compétences :

Minutie et organisation

Facilité relationnelle et esprit d'équipe

Autonome et rapidement opérationnel