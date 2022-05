Mickaël CASTANHEIRO

Avec une expérience de 15 ans dans la création, l'administration et la gestion de sites web, passionné des technologies du web front-office (HTML5, CSS/SASS, JS/jQuery,responsive design...), back-office (PHP/Symfony) et de créa web (design, ergonomie, typographie...) j'aime gérer des projets et des équipes sur ces projets.



Mes compétences de gestion/pilotage, et celles d'expertise technique/de créativité me permettent de fédérer les équipes web, de gérer des prestataires et collaborateurs de tous horizons (fonctionnels, graphistes, développeurs, consultants...) et de toujours être force de proposition.



D’un naturel rigoureux, fiable et autonome, j’aime gérer et suis naturellement leader sur les projets web. Passionné et investi, recherche de l’expertise et excellence sont mes crédos.



Mes compétences :

AJAX

Écologie

Internet

PHP

Web

JavaScript

HTML

JQuery

CSS

Responsive Design

MySQL

Microsoft .NET

Gestion de projet

Symfony

MsSQL