"Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie"

CONFUCIUS



Mes compétences :

Gestion d'équipes

Gestion des conflits

Management

Gestion de magasin

Coaching d'équipes

Capacité à motiver

Service clients

Organisation / Evaluation et management des perfor

Mise en place de planning et d'objectifs / plannin

Recrutement/Embauche/fidélisation

Compétences en Communication

Délégation