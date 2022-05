Mickaël CHARREAU

La réussite à portée de main, je suis investi par la succès totale des projets à ma charge.



Fort de quatre années d'expérience dans le thermoformage plastique, j'ai créé la société PLAST&FORM.

Par sa petite structure elle a une grande réactivité de travail et d'étude de projet.



La réussite des projets ne dépend pas uniquement de l'entreprise, c'est pourquoi dans un soucis de qualité et de délai, je me suis entouré des meilleurs fournisseurs.



Grâce à la confiance de ses clients cette jeune société ayant commencé par une activité régionale, a pu faire ses débuts dans l'international.





Mes compétences :

Web

Gestion de projet

Gestion de la production

Communication interne

Devis