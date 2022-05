Mickaël CHARRIER

LOGIC se situe à SAINT-ETIENNE (42) et dispose d'une équipe de 15 salariés permanents.



En poste depuis 2010, j'occupe la fonction de Chargé d'Affaires & Projets.

Expert en Réseaux & Télécom, je réalise également des missions de Formations/Conseils.

Responsable de projets FTTx, informatique systèmes et réseaux, mise en place de processus métiers (ITIL), etc.

J'assure également la communication et la représentation de l'entreprise avec différentes fédérations nationales dans le domaine du THD et particulièrement le déploiement de la fibre optique.



Au travers de ces fonctions, je participe activement au développement de l'entreprise tout en accentuant mes connaissances sur les réseaux de communications électroniques.



Mes compétences :

Fibre optique

Informatique

Logic

Optique

Télécoms