Mickael CHAUSSANDE

Je suis une personne dynamique dans la vie au quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. J'ai pratiqué différents sports collectifs et je pratique le football depuis plus de 20 ans. J'aime la compétition et relevé des challenges. Je suis de tempérament fonceur, assez exigeant avec moi même au niveau de mes performances individuelles afin de pouvoir réussir au sein du collectif.



Je suis issue d'une formation BTS commerce international qui m' a permis de découvrir à la fois la culture internationale avec des stages à l'étranger,en Espagne et Croatie et à la fois de surmonter les échecs. Après deux tentatives manquées, je me suis relancé en candidat libre pour atteindre mon objectif, tout en préparant mon entrée au sein de l'IFAG.

J'ai poursuivi après le BTS par un cursus de 3 ans en alternance qui m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise dans les secteurs de l'industrie et du mobilier de bureau tout intégrant les facteurs à maîtriser pour devenir manager d'entreprise.



Je suis en poste au sein du groupe ONET sur le secteur lyonnais dans le cadre d'une mission de développement du chiffre d'affaires pour les agences de propreté et multiservice.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Développement commercial

Nettoyage

Grands comptes