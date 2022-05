Mickael CHAZARAIN

Bonjour,



Mickael 30ans Magicien professionel du 64/40



3 Domaines artistique ; Magicien / hypnotiseur / Artiste bulle



Vous êtes un Professionnel, une Entreprise, vos Soirées Prestige, ou Soirées Clientèle doivent marquer l'esprit de vos invités, qu'ils soient fournisseurs, prospects, acheteurs, et pour cela vous devez donc plaire, séduire, étonner, Surprendre...



S'adaptant à l'air du temps, Je rénove la discipline Magique en proposant aux professionnels un Concept Novateur, la "Magie promotionnelle " qui permet d'intégrer dans un scénario soit une Marque, un Produit, un Message ou encore un Logo.



Un numéro de Magie se transforme ainsi en un véritable Support et Outil de Communication et Marketing alliant Originalité, Exclusivité, Efficacité.



Lors de Réunions de travail, Colloques, Séminaires ..., le Concept " Magie promotionnelle " c'est aussi la solution apportant au personnel cette notion d'Informalité qui va détendre l'atmosphère, favoriser les rapprochements, effacer les préoccupations quotidiennes grâce au Magicien qui avec ses Tours de Magie va créer l'interaction entre les personnes et imposer en quelque sorte de manière élégante dialogue, échange, partage, convivialité



Ce type de Concept intéresse également les Particuliers souhaitant au même titre que les Professionnels se démarquer et ainsi marquer davantage l'esprit de leurs convives et invités.

Magic chaz est à votre écoute pour vous guider, vous conseiller, étudier un projet et proposer un scénario adapté à l'image de votre Evènement et mettant en avant soit un Produit, une Marque , un Logo, un Message.



Mes prestations: sur mon site web

+ d'infos : http://www.magicchaz.com

0676848519



Mes compétences :

Animation

Communication

Création

Hotel

Loisirs

Magicien

Marketing

Prestige

restaurant

Spectacle

Prestidigitation