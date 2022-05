Mickaël CHEDOTAL

Fort d’une expérience de responsable SAV de 17 ans dans les énergies renouvelables dont l’aérothermie et la géothermie, je souhaite intégrer une société qui a pour fondement l’énergie et l’environnement.

Je suis régulièrement au contact des clients indirectement et directement au travers de suivi de la réalisation d’installation et problématique technique.

J’ai été en charge de l’aspect technique de litiges fournisseurs (vice caché) qui se sont chiffrés à plusieurs centaines de milliers d’euro.



Mes compétences :

Géothermie

Aerothermie

Expertise

Relationnel client

Analyse technique

Management